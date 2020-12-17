Кадр из клипа / Скриншот YouTube
Украинская группа "Океан Эльзы" выпустила клип на новую песню "Тримай".
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Автором музыки и слов выступил Святослав Вакарчук, а клип снял режиссер Андрей Кириллов.
Согласно сюжету, невеста Фатима Горбенко убегает от нелюбимого жениха к своей первой любви - Василию Кухарскому. Актеры, сыгравшиеся главные роли, убегают куда глаза глядят. Между ними разворачивается настоящая страсть, которую они не в силах сдержать. А вот чем закончится эта история - смотрите в клипе.
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