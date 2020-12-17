Группа выпустила клип на песню "Тримай".

Украинская группа "Океан Эльзы" выпустила клип на новую песню "Тримай".

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Автором музыки и слов выступил Святослав Вакарчук, а клип снял режиссер Андрей Кириллов.

Согласно сюжету, невеста Фатима Горбенко убегает от нелюбимого жениха к своей первой любви - Василию Кухарскому. Актеры, сыгравшиеся главные роли, убегают куда глаза глядят. Между ними разворачивается настоящая страсть, которую они не в силах сдержать. А вот чем закончится эта история - смотрите в клипе.

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Автор: УНИАН