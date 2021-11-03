Лента занимает 8 позицию в списке 250 лучших фильмов по версии IMDb.

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино задумал продать семь NFT-токенов из культового триллера "Криминальное чтиво" с Джоном Траволтой и Ума Турман в главных ролях.

Об этом сообщает СNBC.

На аукционе во вторник режиссер выставил семь уникальных позиций, включая рукописные сценарии из фильма и эксклюзивные авторские аудиокомментарии.

NFT-токен – уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне, гарантирует оригинальность предмета и дает эксклюзивные права на него.

В открытом блокчейне все токены – как монетки одного денежного эквивалента, взаимно заменяемые. Криптовалюта так и работает: например, один біткоин можно спокойно заменить другим, и ничего не изменится.

Покупая NFT токен, пользователь покупает сертификат на произведение. Загружать его на другие платформы, кроме облачного хранилища (IPFS), не удастся.

Продажа в NFT-формате означает, что проданные объекты будут доступны только покупателю. А фамилию счастливого владельца не будут разглашать согласно условий конфиденциальности.

"Я рад представить поклонникам эти эксклюзивные сцены из "Криминального чтива". NFT открывают иной мир общения фанатов и артистов, и я рад к этому приобщиться", – сказал режиссер после анонса.

"Криминальное чтиво" – второй по счету фильм Тарантино, вышедший в 1994 году.

История о приключениях американских преступников получила широкую известность среди киноманов. Сразу после премьеры триллер с Траволтой и Ума Турман получил Пальмовую ветвь Каннского фестиваля, а через год – "Оскар" за лучший сценарий.

Лента занимает 8 позицию в списке 250 лучших фильмов по версии IMDb.

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Автор: Яна Ставская