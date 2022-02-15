Вышел дебютный трейлер продолжения нашумевшего сериала.

На YouTube-канале стриминг-сервиса Netflix опубликовали первый трейлер второго сезона сериала "Бриджертоны". Сообщается, что зрители смогут увидеть премьеру "Бриджертонов" уже 25 марта 2022 года.

Известно, что второй сезон сериала сместит фокус от истории любви между Дафни (Фиби Дайневор) и Саймоном (Реге-Жан Пейдж) до романа Энтони с Кейт.

Во втором сезоне будет десять эпизодов, в то время как в первом сезоне "Бриджертонов" было представлено только восемь серий.

В основе второго сезона лежит история о лорде Энтони Бриджертоне, хоторый хочет найти подходящую жену. Его преследуют неудачи до тех пор, пока в Лондон из Индии не приедут Кейт и ее младшая сестра Эдвина Шарма.

В главных ролях можно будет увидеть актеров Реге-Жан Пейдж, Фиби Дайневор, Джонатан Бейли, Голда Рошавель, Никола Кохлан, Клаудия Джесси, Полли Уокер и другие.

Кроме того, Netflix заявили, что готовят спин-офф сериала, который расскажет о жизни королевы Шарлотты. Однако этот проект не будет основан на книгах Джулии Куин.

Напомним, 25 декабря 2020 года стриминговый сервис Netflix выпустил первый сезон сериала "Бриджертоны", драму эпохи Регентства в Англии, ставшую всемирно популярной. В годовщину премьеры сериала назначали дату выхода грядущего второго сезона.

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