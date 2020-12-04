Песня «Имена» посвящена эзотерическому путешествию двух родственных душ из прошлой жизни в нынешнюю, и их столкновению в новой реальности.

Новый сингл Макса Барских стал саундтреком к украинской эротической драме «La Plage».

Читайте такжеСтало известно, как проведут церемонию "Оскар" в 2021Песня «Имена» посвящена эзотерическому путешествию двух родственных душ из прошлой жизни в нынешнюю, и их столкновению в новой реальности.

Лейтмотив трека совпал с настроением кинокартины Сергея Ткаченко «La Plage», и "Имена" стал официальным саундтреком к нему.

По словам музыканта, трек был записан в номере амстердамского отеля под впечатлением от спонтанной встречи и поэтому до релиза дошел практически в первоначальном виде.

"Мне казалось, я встретил в этом городе родную душу из прошлой жизни: мы столкнулись на время и прошли мимо друг друга"- говорит музыкант.

Фильм «La Plage» - это независимый украинский арт-хаус в жанре эротической драмы. История о двух молодых парах, чья случайная встреча в поезде, следующем на север Франции, кардинально меняет жизни и сознание героев. "La Plage» фиксирует и показывает первые эмоциональные отпечатки нашего времени и поколения, которое учится любить «по-новому».

Свою жизнь на кинофестивалях и кинорынке фильм начнет в 2021 году. Премьера в Украине запланирована на конец того же года.

Ранее Певица Миша Романова в интервью для Кати Осадчей рассказала, как Макс Барских справляется с обязанностями крестного отца.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН