Субботним вечером зрители увидят выступления новых героев.

Четвертый эпизод грандиозного шоу "Маскарад" уже в эту субботу в 20:20 покажет телеканал 1+1.

В этом шоу звездные команды соревнуются за победу, а наиболее обсуждаемые публичные персоны страны скрываются за фантастическими образами и демонстрируют различные таланты, рассказали в пресс-службе 1+1.

А в субботу вечером зрителей ждет выступление новых героев. Одним из них стал яркий Инопланетянин. Он продемонстрирует свою пластичность и поразит команды острым юмором. По легенде шоу, Инопланетянин - это веселый и любознательный герой, который прибыл на планету и изучает обычаи землян. У него есть мечта - попробовать и ощутить на себе все: танцы, музыку, еду, отношения.

Также, впервые на сцену "Маскарада" выйдет нежная и аутентичная Мотанка. Героиня вживую сыграет на бандуре хит группы KAZKA - "Плакала". По легенде шоу, Мотанка - это хранительница украинской культуры и стильный фольклорный персонаж, история которой связана с обрядами плодородия и продолжения рода. В древности люди верили, что в Мотанке живет дух предков. Этот персонаж олицетворяет собой вечные ценности, семейный уют, традиции и родную землю.

Также продолжит удивлять зрителей звезда прошлого эпизода шоу "Маскарад", хрупкий Эльф. Этот сказочный персонаж в акробатическом номере поднимется под потолок и вместе с партнершей закружится в воздушном танце без страховки.

Мощный Пират покажет свою рокерскую душу, а пушистый Бабайка споет песню Артема Пивоварова "Дежавю" и "украдет" Машу Ефросинину. Кто именно скрывается в ярких героях, телезрители смогут отгадать уже в субботу.

А на днях в студию инфотейнмент-шоу "Твій день" пришел капитан первой команды Юрий Ткач вместе с дочерью Лизой, которая в прошлом эпизоде угадывала, кем является пушистый Бабайка.

"У меня очень крутая и сильная команда. У Маши Ефросининой были почти все звезды на интервью. Юля Санина узнает что-то знакомое в движениях звезд. Если говорить о наших конкурентах, то я думаю, что у Ирины Билык есть какие-то экстрасенсорные способности. Она сама об этом говорит. Я был на ее шоу и от нее невозможно оторвать глаз. Несколько раз в шоу она очень точно угадывала, кто есть, кто", - сказал Ткач.

А вот дочь Юрия Ткача Лиза заявила о готовности заменить известного отца в кресле звездного охотника.

"Я готова на все 100%, а отец пусть идет работать", - сказала 6-летняя Лиза.

Напомним, "Маскарад" - это адаптация румынского формата "Mysteries in the spotlight". Ведущим шоу стал Тимур Мирошниченко. По правилам шоу, каждый эпизод звезд ждет "Липсинк батл", который решит, кто из команд получит право первыми озвучить свои гипотезы относительно звезд, скрытых в сказочных образах. Победителя "Липсинк батл" будут определять зрители в зале с помощью специального голосования. Каждый эпизод будут открыты имена двух суперзвезд в фантастических костюмах. К остальным трех героям следующего эпизода присоединятся еще двое новых.

Автор: Виолетта Орлова