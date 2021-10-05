Певица прогулялась со своим младшим сыном.

Украинская певица Ирина Билык показала в инста-сториз фото своего сына Табриза, которого родила от Аслана Ахмадова.

5-летний мальчик очень похожа на своего отца. Это не раз говорили и поклонники звезды, которые прямо-таки не могут налюбоваться их совместными фото.

В кадре видно, как Табриз гуляет по зоопарку. Увидев уток, добрый мальчик захотел их выпустить на волю.

"Мамочка, я открыл замок. Хочу выпустить их на свободу", - подписала кадр Билык со слов своего сына.

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Первым фактическим мужем Ирины Билык был продюсер Юрий Никитин, который впоследствии стал и ее продюсером. Потом у нее были отношения с моделью Андреем Оверчуком, от которого она родила сына Глеба.

Также она состояла в браке с хореографом Дмитрием Коляденко и Дмитрием Дикусаром. С последним она поженилась в Рио-де-Жанейро. Позже Билык вышла замуж за Аслана Ахмедова, с которым воспитывает сына Табриза от суррогатной матери. В конце апреля 2021 года Ирина Билык заявила, что разводится со своим мужем Асланом Ахмадовым.

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Автор: Диана Могилевич