Фильм Спилберга "Инопланетянин" получил короткометражный сиквел

Оригинальный фильм "Инопланетянин" режиссера Стивена Спилберга вышел в 1982 году.

Популярный фильм Стивена Спилберга "Инопланетянин" получил короткометражный сиквел в виде рекламного ролика интернет-провайдера Xfinity.

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По сюжету видео под названием A Holiday Reunion, пришелец возвращается на Землю спустя 37 лет, где встречается со взрослым Эллиотом, героем оригинального фильма, который уже обзавелся семьей. На Земле инопланетянин узнает о современных технологиях, которые появились за время его отсутствия - интернет, очки виртуальной реальности.

Фильм "Инопланетянин" режиссера Стивена Спилберга вышел в 1982 году. Картина при бюджете около $10 млн смогла заработать более $600 млн, а также получила четыре "Оскара".