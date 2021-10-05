По словам Зарицкой, она год не состояла в отношениях, но сейчас ее сердце занято.

Украинская певица Александра Зарицкая в программе "Светская жизнь" рассказала, что сейчас она встречается с молодым человеком. Вот только имени его не называет, так как старается максимально беречь эти отношения от лишних глаз.

Также девушка призналась, что до появления нового молодого человека, она год была одна. При этом застенчивая Зарицкая добавила, что секс у нее таки был.

"В последний раз у меня отношения были полтора года назад, поэтому держите за меня кулачки, чтобы все было хорошо. Секс был, все классно. Но вот длительных, нормальных, здоровых отношений не было", – сказала Зарицкая.

Кроме того, Александра призналась, что и новые отношения она не может назвать здоровыми. Сейчас у нее много проектов, которые требуют максимальной отдачи и времени. В связи с этим она очень редко видится со своим возлюбленным.

"Очень надеюсь, что где-то с декабря – января все будет нормально, увидим", – подытожила певица.

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Александра Зарицкая - украинская певица, участница шоу "Голос страны" и "Х-фактор".

В 2017 году Александра вместе с Никитой Будаш создала группу "KAZKA". В этом же году группа выпустила свой первый сингл, с которым они прошли кастинг на шоу "Х-фактор", где группа заняла 7 место. В 2018 году группа приняла участие в украинском национальном отборе на "Евровидение-2018", заняв 15 место. 27 апреля 2018 года KAZKA выпустили свой первый альбом, который называется "KARMA". 27 декабря 2019 года выпустили второй студийный альбом "NIRVANA".

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Автор: Диана Могилевич