Добрые, волшебные и смешные новогодние фильмы, которые понравятся взрослым и детям.

Запасайтесь мандаринами, какао и попкорном, укутывайтесь в плед и включайте культовую классику или свежее кино, зарубежное или украинское. Что посмотреть - фильмы, которые подарят вам новогоднее настроение и немного согреют в это непростое время, вы найдете в подборке ниже.

Старые-добрые новогодние фильмы для всей семьи

Если американские новогодние фильмы по типу "Один дома" и "Гарри Поттера" уже поднадоели, то можно вспомнить классику, которую вы, возможно, еще не видели.

Чудо на 34-й улице (Miracle on 34th Street), США, 1994

Добрый, милый, наивный и полон чудес - именно таким и должен быть рождественский фильм. Конечно, в сравнении с современными экшенами он может показаться немного затянутым во времени - но куда вам спешить в этот чудесный зимний вечер?

Стоит посмотреть, чтобы вернуть веру в сказку и Деда Мороза, то есть, Санту.

Магия Рождества (One Magic Christmas), Канада, США, 1985

Старый-добрый фильм о чуде. Джини Грейджер, которая вынуждена много работать, чтобы содержать себя и детей, давно не верит в чудеса и Рождество. Более того - она просто его ненавидит, так как не может купить детям даже подарки в праздник. Узнав об этом, Санта Клаус отправляет к Джини на помощь ангела Гидеона, у которого почетная миссия - вернуть веру в Рождество...

Рождественские каникулы (National Lampoon’s Christmas Vacation), США, 1989

Ставшая уже культовой, порой глупая и местами грубая комедия, которая почему-то никогда не надоедает. Даже если ты точно знаешь, кто сейчас выпрыгнет из рождественской елки примерного семьянина Кларка Гризвольда - все равно будешь смеяться от души. Да и сам Кларк старается всеми силами - ему так хочется устроить для своей семьи идеальный праздник.

Гремлины (Gremlins), США, 1984

Комедия ужасов и история-фантазия – удивительный фильм, которому уже много лет.

Как-то гуляя по Чайна-тауну, изобретатель Пельтцер видит в крошечной китайской лавке забавного питомца – могвая, обманом получает его и дарит своему сыну на Рождество. И все было бы хорошо с этим симпатичным зверьком, если бы семья не забыла три правила обращения с ним...

Комедийные новогодние фильмы - американские и украинские

Смотреть новогодние фильмы, конечно же, лучше в кругу семьи или компании. Но если по какой-то причине вы в праздник один, тогда в помощь вашему настроению новогодние фильмы-комедии.

Шрек: Рождество (Shrek the Halls), США, 2007

Шрек не нуждается в представлении - где бы он ни был, там всегда весело. Особенно на Рождество, о котором Шрек понятия не имеет, что это такое. Но у него есть суперкнига "Рождество для чайников", поэтому, скорее всего, ему удастся устроить праздник-сюрприз для Фионы и детей. Или нет?..

Любите Куперов (Love the Coopers), США, 2015

Одна из самых популярных комедий. Большая американская семья Куперов собирается на Рождество. Это четыре поколения совершенно разных людей, собранных в одном месте. Это бомба замедленного действия, которая вот-вот взорвется, а до этого радует зрителей "фейерверками" то тут, то там... Это не фильм, а настоящий рождественский хаос и суматоха, и сложно даже представить, что будет после того, как мать и отец семейства сообщат всем, что они разводятся...

Приключения S Николая, Украина, 2018

Рождественская комедия о приключениях второклассника Артема и его старшей сестры в карпатском селе накануне Дня Святого Николая. В дом, куда переехала семья Артема, под видом святого Николая пробирается преступник. Но дети-то сразу понимают, что это никакой не святой дед Николай. И теперь им придется приложить немало усилий, чтобы разоблачить самозванца и спасти этот праздник.

Добро пожаловать, или соседям вход воспрещен (Deck the Halls), США, 2006

У Стива Финча, перфекциониста до мозга костей, всегда все в полном порядке. Все домашние одеты в правильные рождественские свитера, а все праздничные хлопоты расписаны по дням и часам. И, кажется, ничто не может нарушить этот идеальный порядок. Пока в дом напротив не въезжают новые соседи - не очень правильная, но очень дружная семья Бадди Холла, неудачника по жизни. Вот тут и начинается самое интересное...

Лучшие новогодние фильмы последних лет

В последние годы снимают много хорошего кино и выбрать лучшее из лучшего на самом деле непросто. Но эти новогодние фильмы - зарубежные и украинские - по отзывам зрителей стоят того, чтобы их посмотреть.

8-битное Рождество (8-Bit Christmas), США, 2021

Современный фильм с современным названием и историей из прошлого. Знаете ли вы, о чем мечтали мальчишки на Рождество каких-то 35 лет назад? Нет? Тогда вы попали по адресу. Главный герой фильма рассказывает своей дочери, как он встретил одно незабываемое Рождество в конце 1980-х и об удивительной гонке за лучшим подарком в мире... Чего там только не было!

Только чудо, Украина, 2019

Эта история происходит в канун праздника Святого Николая. Мальчик Северин и его сестра Аника попадают в водоворот разного рода событий и приключений и вынуждены пройти ряд испытаний и преодолеть трудности. И все это – ради спасения своего больного отца... Добрый, исполненный чуда фильм, который напоминает о самом главном.

Адская Хоругвь, или Рождество казацкое, Украина, 2020

Атмосферное украинское кино, наполненное казацким духом, патриотизмом и юмором. Как-то храброму казаку Семену, который не боялся даже черта лысого, пришлось вступить в поистине неравную борьбу – с самим Дьяволом. Уж сильно нечисти не нравится, что в их распоряжении там, в аду, нет ни одного казака, так как нет среди них грешников. Семену, который попадает на тот свет, предстоит сделать все, чтобы не задержаться в аду...

Наша маленькая тайна (Our Little Secret), США, 2024

И, наконец, самый свежий новогодний фильм с Линдси Лохан в главной роли.

Эйвери отправляется на Рождество к родителям своего нового парня, но неожиданно встречает там своего бывшего. И все бы ничего, но теперь им двоим придется приложить уйму усилий, чтобы не выдать того, что было между ними в прошлом. Иначе все, что каждый из них планировал, может полететь к чертям собачьим... Думаете, им удастся?

Ранее мы рассказывали о 10 главных фильмах уходящего года - лучшие украинские фильмы 2024-го.

Вас также могут заинтересовать новости: