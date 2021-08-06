Актер сыграет 40-летнего брошенного мужчину нетрадиционной сексуальной ориентации.

Переживающий сейчас затишье в карьере звезда сериала "Как я встретил вашу маму" Нил Патрик Харрис готовится с размахом вернуться в мир телекомедий - актер исполнит главную роль в сериале "Uncoupled" от Netflix.

Об этом сообщает Deadline.

Исполнительными продюсерами проекта выступят один из создателей "Секса в большом городе" Даррен Стар и продюсер "Американской семейки" Джеффри Ричман.

В центре сериала Uncoupled - гей Майкл, которого играет Харрис (к слову, представитель нетрадиционной сексуальной ориентации в реальной жизни).

Читайте такжеNetflix показал трейлер со всеми летними новинкамиГлавный герой считает свою жизнь идеальной, пока спустя 17 лет брака от него не уходит его муж. В результате Майклу приходиться справляться сразу с двумя проблемами - мириться с утратой и открывать жизнь одинокого 40-летнего гея в Нью-Йорке.

Съемки сериала должны начаться в конце этого года в Нью-Йорке. Дата премьеры пока что неизвестна.

Как уже сообщал УНИАН, в следующем году в кинотеатрах состоится премьера фильма студии Lionsgate под названием "Невыносимая ноша огромного таланта" с Нилом Патриком Харрисом. Фильм рассказывает об актере Николасе Кейдже, который и исполняет главную роль.

Автор: Станислав Кожемякин