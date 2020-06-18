Украинцы просят Netflix сделать дубляж мовою: для рассмотрения петиции необходимо 25 тысяч подписей

Украинцы обратились к Netflix с просьбой добавить к контенту дубляж и субтитры на украинском языке.

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