Украинцы просят Netflix сделать дубляж мовою: для рассмотрения петиции необходимо 25 тысяч подписей
05:23, 18 июня 2020Кино и музыка
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Украинцы обратились к Netflix с просьбой добавить к контенту дубляж и субтитры на украинском языке.
Иллюстрация REUTERS
Украинцы обратились к Netflix с просьбой добавить к контенту дубляж и субтитры на украинском языке.
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Об этом сообщает Depo.ua.
Петицию к компании Netflix зарегистрировали на сайте Change.org. На данный момент петиция собрала уже более 19 тысяч из необходимых 25.
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