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Украинцы просят Netflix сделать дубляж мовою: для рассмотрения петиции необходимо 25 тысяч подписей

05:23, 18 июня 2020
Кино и музыка
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает Depo.ua.

Петицию к компании Netflix зарегистрировали на сайте Change.org. На данный момент петиция собрала уже более 19 тысяч из необходимых 25.

Как сообщал ранее УНИАН, сериал "Чернобыль" стал лидером среди номинантов телепремии BAFTA.

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