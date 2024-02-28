Его будут показывать в течение 12 недель.

Стриминговая платформа Netflix будет продюсировать бродвейский будущий спектакль Питера Моргана под названием "Патриоты". В нем будет рассказываться о российском диктаторе Путине и бывших известных олигархах РФ. Об этом пишет издание Variety.

По замыслу авторов, действие спектакля якобы происходит в 1991 году после распада Советского Союза. В нем речь пойдет о российском олигархе Борисе Березовском, который помог прийти к власти Путину, а также о самом агрессоре.

Отмечается, что это будет дебют Netflix на Бродвее.

Видео дня

Продюсерами "Патриотов" также будут выступать "Sonia Friedman Productions", "Nederlander" и другие компании.

Кто сыграет главные роли в спектакле

Известно, что Бориса Березовского сыграет актер Майкл Стулбарг.

Роль российского диктатора досталась актеру Уиллу Кину. Романа Абрамовича будет играть Люк Таллон.

Предварительные показы "Патриотов" начнутся 1 апреля перед премьерой, которая будет 22 апреля. Они пройдут в Театре Этель Бэрримор в течение 12 недель.

Напомним, недавно в СМИ стало известно, что сериал "Слово пацана" был снят специально под выборы Путина.

Вас также могут заинтересовать новости: