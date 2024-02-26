Внутренний документ администрации президента РФ попал к журналистам.

Российскую пропаганду снова разоблачили. Интернет-издание "Медуза" написало о внутреннем документе администрации президента РФ. Оказалось, что фильмы и сериалы "Слово пацана", "Холоп 2" и другой известный российский контент, был выпущен специально к выборам Путина.

Издание отмечает, что в конце 2023 года их коллеги из эстонского издания "Delfi Estonia" получили доступ к утечке внутренних документов администрации президента России. Этот архив изучал большой коллектив авторов из разных стран. И сейчас они готовы рассказать о некоторых своих предположениях.

"Весной 2023-го в администрации президента России состоялось совещание, посвященное предстоящим выборам. В здании АП на Старой площади собрались сотрудники администрации, федеральные чиновники и политтехнологи. Они продемонстрировали многостраничную презентацию, которая называлась "Творческий контент к выборам". Ее показывал глава управления общественных проектов администрации президента Сергей Новиков", - написано в тексте издания.

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Кстати, именно в его ведомстве сейчас принимаются решения по государственной культурной политике. Новиков дает приказы, какие звезды могут выступать в РФ и ведет перечень тех, кто поддержал, а кто не поддержал войну.

Что известно о содержании презентации

Согласно презентации, под выборы 2024 года было подготовлено несколько десятков "творческих проектов", которые должны продвигать блогеры и СМИ. Там были указаны как "проекты о СВО" (так в стране-агрессоре называют войну России против Украины), так и фильмы. Вот часть их названий:

Сериал "Слово пацана"

Комедия "Холоп 2"

Фильм-сказка "По щучьему велению"

Мюзикл "Бременские музыканты".

Эти и другие "творческие проекты" должны были бы обеспечить "защиту национальных интересов РФ".

"По мнению Кремля, "Слово пацана" рассказывает о "качественных изменениях жизни в России как устойчивый тренд" (то есть, видимо, о том, что в 2020-х россияне живут лучше, чем советские люди в 1980-х)", - пишется в статье.

Интересно, что на этот проект Президентский фонд культурного наследия инициатив потратил почти 20 миллионов рублей (это примерно 8 миллионов гривень).

Что известно о сериале "Слово пацана"

Российский сериал "Слово пацана" рассказывает о группировке преступников, которая похищала имущество, била и калечила людей. Позже он стал популярным и в Украине. Психолог Екатерина Клюшниченко отмечала , что "Слово пацана" влияет негативным образом на детскую психику.

Напомним, недавно стало известно, сколько денег заработали россияне на украинцах, которые потребляют их контент.

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