Приготовления к съемкам уже продолжаются.

Стриминговый сервис Netflix начал приготовления к съемкам двух сиквелов "Красного уведомления", которое стало самой популярной лентой на платформе.

Об этом сообщает Deadline.

Платформа планирует начать производство фильмов в начале 2023 года. Учтут графики звезд, вовлеченных в проекте.

Читайте такжеНе судите строго: рецензия на фильм "Красное уведомление" от NetflixВ частности, в сиквелах снова появятся Галь Гадот, Двейн Джонсон и Райан Рейнольдс. В то же время дата выхода сиквелов пока неизвестна.

Роусон Маршалл Тербер, работавший над постановкой "Красного сообщения", уже приступил к написанию сценариев.

Напомним, 12 ноября Netflix выпустил один из своих самых громких кинопроектов года - комедийный экшн "Красное сообщение"/ Red Notice (США, 2021) с Дуэйном "Скалой" Джонсоном, "чудо-женщиной" Галь Гадот и весельчаком Райаном Рейнольдсом.

По сюжету фильма, в мире международной преступности Интерпол выпускает так называемое "красное уведомление" - глобальное предупреждение, чтобы выследить и поймать самого разыскиваемого вора в мире искусства. "Скале" досталась роль Джона Хартли – агента Интерпола, крупнейшего следопыта в мире, Рейнольдсу – крупнейшего афериста в мире Нолана Бута, а Гадот – крупнейшей воровки в мире искусства Сары Блэк.

Как сообщал УНИАН, криминальная комедия "Красное уведомление", вышедшая на стриминговом сервисе Netflix 12 ноября, установила рекорд по просмотрам в день премьеры.

Вас также могут заинтересовать новости: