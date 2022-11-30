Зрители и критики уже успели оценить творчество Тима Бертона.

Американский сериал "Уэнздей" Тима Бертона в жанре комедии ужасов со сверхъестественными элементами бьет рекорды. Как сообщает стриминговый сервис Netflix, с 21 по 27 ноября сериал собрал 341,2 миллиона просмотров.

И если сериалу "Уэнздей" не удалось обойти по просмотрам "Игру в кальмара", то "Очень странные дела" он все же уложило на лопатки. Кроме того, известно, что сериал, основанный на персонаже Уэнздей Аддамс из Семейки Аддамс лидирует в чартах 83 стран.

Сериал вышел 23 ноября 2022 года, однако уже успел получить позитивные отзывы от критиков и зрителей.

Главную роль сыграла Дженна Ортега - подростка-гота и единственную дочь Гомеса и Мортиши. Девушка обладает экстрасенсорными способностями.

Сериал "Уэнздей": сюжет

Сериал представляет собой детективную, наполненную сверхъестественными силами тайну. Главная героиня сериала - Уэнздей Адамс, которая становится студенткой академии "Невермор". Она пытается овладеть своими проявившимися экстрасенсорными способностями, помешать чудовищным убийствам монстра, что терроризирует местный городок Джерико, а также разгадать тайну, в которую были втянуты ее родители 25 лет назад - и все это на фоне ее новых и очень запутанных отношений в академии "Невермор".

Напомним, как сериал "Уэнздей" стал новым хитом Netflix и будет ли 2 сезон.

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