Поклонники сериала с нетерпением ждали продолжения.

Абсолютный хит от Netflix - сериал Игра в кальмара - покорил сердца зрителей в 2021 году. Финал первой части был однозначен - стало ясно, что второму сезону быть. Несколько дней назад, 26 декабря 2024 года, вышло детище режиссера Хван Дон Хёка - Игра в кальмара 2 сезон.

Игра в кальмара - актеры, сюжет, отзывы

В этой части Игра в кальмара продолжает рассказывать историю главного героя - игрока №456 - Ги Хуна. Он снова принимает участие в игре на выживание, по его словам, чтобы положить конец игре, так как уже знает о правилах и последствиях.

Зрителям, нашедшим своих фаворитов среди персонажей, будет приятно узнать, что некоторых актеров из первой части можно будет увидеть и во второй.

Фанаты сериала долго ждали, когда выйдет Игра в кальмара 2, и теперь оказались не совсем довольны результатом. Негативные комментарии, в основном, строятся на нескольких претензиях:

открытый финал;

меньшее, чем в первой части, количество игр;

те же самые темы;

появление трансгендера.

Несмотря на большое количество и положительных комментариев, создается впечатление, что зрители все равно разочарованы. Критики по-разному оценили сериал Игра в кальмара 2 - актеры, по их словам, играют персонажей, больше рассуждающих об игре, чем участвующих в ней. Однако известно, что в 2025 году должен выйти последний третий сезон сериала, именно поэтому финал второго сделали открытым.

К примеру, Кристен Болдуин из Entertainment Weekly пишет, что ее разочаровало во втором сезоне поведение персонажей. Тот факт, что они большую времени проводят в спорах о целесообразности продолжения игры, а не участвуют в ней, нивелирует уникальность каждого персонажа и снижает интерес к их истории. Тем не менее, Эндрю Уэбстер в издании The Verge высказал иное мнение. Он считает, что второй сезон как раз создан не для того чтобы создать новую вселенную, а лучше раскрыть уже имеющуюся. Представленная часть выглядит, как более жесткий триллер-ремикс к оригиналу.

Ира в кальмара 2 сезон - сколько серий

В Украине уже можно посмотреть сериал "Игра в кальмара" 2 сезон - дата выхода известна, премьера состоялась 26 декабря. Есть возможность увидеть неоднозначный шедевр южнокорейского кинематографа на стримминговой платформе Netflix в украинском дубляже или с украинскими субтитрами. Также поклонникам сериала стоит знать, сколько серий в Игре кальмара 2 сезон - в этот раз режиссер представил взору зрителей 7 эпизодов сериала в отличие от первой части, где их было 9.

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