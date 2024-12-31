Второй сезон картины занял первое место во всех странах, где доступен Netflix.

Второй сезон южнокорейского сериала "Игра в кальмара", как и первая часть после премьеры, шокировал зрителей. Захватывающий сюжет и история, которая от начала до конца держит в напряжении, заинтересовала миллионы людей со всего мира и поспособствовала тому, что сериал снова установил рекорд.

Как сообщает сайт FlixPatrol, сериал, который вышел на стриминговой платформе Netflix 26 декабря, стал лидером чартов во всех 93 странах, где он доступен к просмотру. "Игра в кальмара" заняла первые места в чартах по всему миру одновременно. Это беспрецедентный случай в истории и первый подобный рекорд на платформе Netflix.

Издание Allkpop сообщает, что все же сериал не обошелся без критики. Отзывы зрителей были неоднозначными. Многие из них были недовольны сюжетом и большим количеством сцен насилия, однако это не помешало картине достичь успеха. Кстати, в отличие от зрителей, критики на сервисе оценки кинолент Rotten Tomatoes, высоко оценили второй сезон. В целом рейтинг "Игры в кальмара" там составил 89/100%.

Ни одному другому проекту Netflix не удавалось достичь такого результата за столь короткое время после премьеры. Как известно, первый сезон вышел в 2021 году и также стал сверхпопулярным в мире. Только за месяц он принес Netflix около 1 млрд долларов. Поэтому поклонники сериала с нетерпением ждали продолжения истории, которая вышла на экраны через три года. Создатели сериала сообщили, что третьему сезону также быть, и его не придется ждать так долго.

О чем второй сезон "Игры в кальмара"

В новой части снова изображена игра на выживание, в конце которой победитель может получить большой выигрыш. Главный герой - игрок 456 Ги Хун - после победы в первом сезоне начинает замечать, как людей на улицах вербуют сыграть в смертельную игру. Мужчина откладывает свои планы и возвращается в город. Теперь его целью является положить конец соревнованиям за деньги, которые стоят жизни.

Ги Хун снова участвует в играх, но о его намерениях узнают создатели соревнований. Он участвует в битве с главой игры, чьи истинные мотивы остаются в тайне.

Напомним, ранее стало известно, когда ожидать третий сезон сериала "Игра в кальмара". Эта часть будет последней и завершит историю об игроке Ги Хуне.

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