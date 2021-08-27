Основой фильма станет одноименная новелла Томаса Саваджа, которая вышла в 1967 году.

Netflix представил первый тизер драмы от режиссера Джейн Кэмпион под названием "Сила собаки".

Главные роли в картине сыграли Бенедикт Камбербэтч ("Шерлок"), Джесси Племонс ("Ирландец") и Кирстен Данст ("Человек-паук"), заменившая в касте Элизабет Мосс.

Читайте такжеВышел первый трейлер биографической драмы о принцессе Диане "Спенсер"Основой фильма станет одноименная новелла Томаса Саваджа, которая вышла в 1967 году. Действия разворачиваются в Монтане, где два брата-антипода Фил и Джордж являются владельцами одного ранчо. Джордж тайно женится на местной вдове Роуз. Когда об этом узнает Фил, он устраивает против нее настоящую войну.

Премьера фильма "Сила собаки" запланирована на 1 декабря, сообщает 112ua.tv.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Иван Бойко