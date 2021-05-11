Кто будет транслировать вручение "Золотого глобуса" в 2022 году, пока неизвестно.

Телекомпания NBC, которая традиционно транслирует церемонию вручения премии «Золотой глобус», не будет показывать ее в 2022 году из-за отсутствия расового разнообразия среди членов жюри.

Читайте такжеГильдия продюсеров США объявила лучший фильм 2020Организатором кинопремии является Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA), в ней 86 журналистов, среди них нет ни одного представителя африканской расы. Кто будет транслировать вручение «Золотого глобуса» в 2022 году, пока неизвестно.

«Мы по-прежнему считаем, что HFPA серьезно настроена в отношении масштабных реформ. Однако перемены такого масштаба требуют времени и усилий, и мы считаем, что ассоциации требуется время, чтобы все сделать правильно. NBC не будет транслировать "Золотой глобус" 2022 года»,— сказано в заявлении на сайте телекомпании, передает kommersant.

NBC надеется, что будет вести трансляцию в 2023 году, если ассоциация осуществит свои намерения.

По данным Hollywood Reporter, ранее в мае HFPA утвердила программу модернизации. Ассоциация планирует увеличить свой состав, включив в него темнокожих журналистов, и запретить членам HFPA принимать подарки. HFPA пообещала провести реформу после критики в свой адрес со стороны более 100 ведущих голливудских PR-компаний.

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Автор: Ирина Погорелая