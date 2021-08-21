Изначально фильм должен был выйти в апреле 2020 года, но дата релиза неоднократно переносилась из-за пандемии коронавируса.

Мировая премьера нового фильма о приключениях Джеймса Бонда "Не время умирать" состоится 28 сентября в лондонском Альберт-холле.

"Продюсеры Майкл Уилсон, Барбара Брокколи и режиссер Кэри Джоджи Фукунага присоединятся к Дэниелу Крейгу на красной дорожке", - говорится в сообщении в официальном "Твиттере" картины.

Изначально фильм должен был выйти в апреле 2020 года, но дата релиза неоднократно переносилась из-за пандемии коронавируса.

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Накануне журнал Variety сообщил, что Крейг в этом году стал самым высокооплачиваемым актером в Голливуде. По информации издания, он заработал более $100 млн за два сиквела к картине "Достать ножи" (Knives Out) 2019 года.

The World Premiere for #NoTimeToDie will take place on Tuesday 28 September 2021 at London’s @RoyalAlbertHall. Producers Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and director Cary Joji Fukunaga will join Daniel Craig on the red carpet. pic.twitter.com/EhlCPira6f — James Bond (@007) August 20, 2021

Стриминговый сервис Netflix, купивший права на оба фильма, компенсировал Крейгу гонорар, который он получил бы, если бы продолжение показывали только в кинотеатрах, передает Би-би-си.

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Автор: Ирина Погорелая