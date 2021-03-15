В Лос-Анджелесе состоялась 63-я ежегодная церемония вручения престижной музыкальной премии Grammy.
Читайте такжеИз-за коронавируса церемония Grammy перенесенаЦеремония прошла без зрителей в измененном формате. Артисты выступали на пяти сценах, расположенных рядом друг с другом. Трансляция при этом велась на YouTube-канале.
Всего награды получили артисты в более чем 80 категориях.
В частности, в номинации «Песня года» победила композиция I Can't Breathe певицы H.E.R., посвященная памяти убитого полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.
Билли Айлиш получила статуэтку за лучшую запись года, а также за песню к последнему фильму о Бонде.
Бейонсе выиграла в номинации «Лучшее R&B-исполнение» с песней Black Parade, она также победила в категориях «Лучшее музыкальное видео» и «Лучшая рэп-песня». В итоге певица стала обладательницей рекордного числа наград премии (28), в течение карьеры её номинировали на Grammy 79 раз.
В номинации «Альбом года» отметили Folklore Тэйлор Свифт. Певица стала первой женщиной в истории, чьи записи трижды признавались альбомами года на Grammy.
Grammy-2021: победители в основных номинациях
- Альбом года – Folklore, Тейлор Свифт
- Песня года – I Can't Breathe, H. E. R.
- Запись года – Everything I Wanted, Билли Айлиш
- Лучший молодой артист – Megan Thee Stallion
- Лучший поп-альбом – Future Nostalgia, Дуа Липа
- Лучшее поп соло-исполнение – Watermelon Sugar, Гарри Стайлз
- Лучший рок-альбом –The New Abnormal, The Strokes
- Лучшая рок-песня –Stay High, Бриттани Ховард
- Лучший рэп-альбом – King's Disease, Nas
- Лучшая рэп-песня – Savage, Megan Thee Stallion и Beyonce
- Лучший альтернативный альбом – Fetch the Bolt Cutters, Fiona Apple
- Лучший R&B-альбом – It Is What It Is, Thundercat
- Лучшая R&B-песня – Better Than I Imagined, Robert Glasper c H.E.R и Meshell Ndegeocello
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