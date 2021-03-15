В номинации "Песня года" победила композиция I Can't Breathe певицы H.E.R., посвященная памяти Джорджа Флойда.

В Лос-Анджелесе состоялась 63-я ежегодная церемония вручения престижной музыкальной премии Grammy.

Читайте такжеИз-за коронавируса церемония Grammy перенесенаЦеремония прошла без зрителей в измененном формате. Артисты выступали на пяти сценах, расположенных рядом друг с другом. Трансляция при этом велась на YouTube-канале.

Всего награды получили артисты в более чем 80 категориях.

В частности, в номинации «Песня года» победила композиция I Can't Breathe певицы H.E.R., посвященная памяти убитого полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Билли Айлиш получила статуэтку за лучшую запись года, а также за песню к последнему фильму о Бонде.

Бейонсе выиграла в номинации «Лучшее R&B-исполнение» с песней Black Parade, она также победила в категориях «Лучшее музыкальное видео» и «Лучшая рэп-песня». В итоге певица стала обладательницей рекордного числа наград премии (28), в течение карьеры её номинировали на Grammy 79 раз.

В номинации «Альбом года» отметили Folklore Тэйлор Свифт. Певица стала первой женщиной в истории, чьи записи трижды признавались альбомами года на Grammy.

Grammy-2021: победители в основных номинациях

Альбом года – Folklore, Тейлор Свифт

– Folklore, Тейлор Свифт Песня года – I Can't Breathe, H. E. R.

– I Can't Breathe, H. E. R. Запись года – Everything I Wanted, Билли Айлиш

– Everything I Wanted, Билли Айлиш Лучший молодой артист – Megan Thee Stallion

– Megan Thee Stallion Лучший поп-альбом – Future Nostalgia, Дуа Липа

– Future Nostalgia, Дуа Липа Лучшее поп соло-исполнение – Watermelon Sugar, Гарри Стайлз

– Watermelon Sugar, Гарри Стайлз Лучший рок-альбом –The New Abnormal, The Strokes

–The New Abnormal, The Strokes Лучшая рок-песня –Stay High, Бриттани Ховард

–Stay High, Бриттани Ховард Лучший рэп-альбом – King's Disease, Nas

– King's Disease, Nas Лучшая рэп-песня – Savage, Megan Thee Stallion и Beyonce

– Savage, Megan Thee Stallion и Beyonce Лучший альтернативный альбом – Fetch the Bolt Cutters, Fiona Apple

– Fetch the Bolt Cutters, Fiona Apple Лучший R&B-альбом – It Is What It Is, Thundercat

– It Is What It Is, Thundercat Лучшая R&B-песня – Better Than I Imagined, Robert Glasper c H.E.R и Meshell Ndegeocello

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Автор: Катерина Шварц