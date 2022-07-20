Об этом рассказала украинский драматург, режиссёр, сценарист, куратор Наталка Ворожбит.

В ночь на 19 июля в Германии умерла украинская актриса Руслана Писанка. Она не успела завершить свою работу в фильме "Демоны", однако, по словам режиссера Наталки Ворожбит, кинолента все же выйдет на экраны. Подробностями Ворожбит поделилась на своей странице в Facebook.

"Она хотела сниматься в украинском кино. Но ее не снимали, будем честны. Я тоже боялась брать телезвезду. Был долгий поиск, сотня актрис. Когда она зашла на первые пробы, зашла вселенная и полностью заполнила пространство. Я хочу, чтобы в памяти она осталась не только как телеведущая, секс-символ и так далее, но и как звезда украинского кино. Не прощайтесь с ней, ждите новой встречи!", - сказала Ворожбит.

Также Наталья рассказала, как Руслана совмещала съемки в телешоу и фильм. Ей приходилось ездить ночами в другой город, чтобы успевать работать сразу в двух проектах.

"Мы представляли как доснимем фильм и обнародуем первые ролики с ней, как все будут приятно поражены новой Русей. Она говорила: "Я делаю квантовый скачок". В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфире надевала парик. Приезжала на пересъемки в Полтавскую область после эфира за рулем и в ночь возвращалась. Каждый день совершала подвиг на этих непростых съемках в экспедиции. Она поражала своей самоотверженностью и доверием. Материал сложный, но никакого каприза и признаков звездности", - делится воспоминаниями режиссер.

Тизер к фильму "Демоны" вышел в 2020 году. Когда киноленту смогут выпустить на экране и как заменят главную героиню - пока что неизвестно.

Напомним, Горянский рассказал о болезни и операции Писанки.

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