Первые симптомы тяжелой болезни проявились еще зимой. Тогда актриса потеряла сознание на сцене.

Друг Русланы Писанки, актер Владислав Горянский рассказал о тяжелой болезни, которая унесла ее жизнь.

Детали смерти актрисы он рассказал в комментарии изданию vesti.ua.

По его словам, Руслана слишком сильно себя нагружала, ведь работала в театре и вернулась на телевидение. Вдобавок к напряженному графику, актрису подкосила смерть мамы, которая умерла месяц назад.

"Я много раз говорил - ты в таком жестком режиме работаешь, отдыхай больше, находи время. Но она такой трудоголик, что для нее отдых был ненормальным состоянием. Хотя надо было остановиться. Она очень много всего на себя грузила. А еще в последнее время Руся вернулась на ТВ. Плюс гастроли, плюс у нее мама сильно болела. Мама же у Русланы умерла месяц назад, и на нее эта смерть очень повлияла. Поэтому все накопилось и вылилось в печальный финал", - рассказал Владислав.

Горский отметил, что накануне Руслана уехала в Германию с надеждой, что врачи ей помогут. До последнего Писанка была полна веры в исцеления, а на днях во время телефонного разговора с товарищем была жизнерадостной. В Германии ей сделали операцию, состояние улучшалось, но ночью 19 июля ей резко стало плохо.

"Я сейчас понимаю, почему она выбрала Германию – думала, что местные врачи ей помогут. Там Русе на днях сделали операцию, которая прошла успешно. Два дня назад я с ней разговаривал, она была веселая, все вроде было нормально и не предвещало такой трагедии. А сегодня ночью ей стало плохо и все..."- рассказал актер.

Горский добавил, что ухудшение состояния Писанки можно было заметить еще зимой. Тогда актриса потеряла сознание во время спектакля "Поезд "Одесса-мама", упала и сломала ногу.

"Кто что о ее болезни сегодня говорит, но признаки были и раньше, просто мы не понимали или не хотели понимать. В последний раз на сцене она потеряла сознание и уже одновременно сломала ногу. Наверное, это был сигнал, что там все-таки что-то неладно. И до этого у нее был случай на сцене, когда она падала в обморок. Наверное, это были симптомы", - добавил Горянский.

Напомним, как коллеги отреагировали на смерть Русланы Писанки.

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