Billboard опубликовал новый рейтинг.

Американское издание Billboard опубликовало новый рейтинг самых высокооплачиваемых артистов 2020 года.

На первом месте оказалась Тейлор Свифт. За прошлый год она заработала 23,8 млн долларов. На втором месте - Post Malone (23,2 млн долларов). А вот замыкает тройку лидеров Селин Дион с гонораром в размере 17,5 млн долларов.

Также в топ-10 самых высокооплачиваемых артистов вошли Билли Айлиш, Дрейк, Queen, Beatles и другие.

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Топ-10 самых высокооплачиваемых исполнителей 2020 года:

Тейлор Свифт - 23,8 млн долларов Post Malone - 23,2 млн долларов Селин Дион - 17,5 млн долларов Eagles - 16,3 млн долларов Билли Айлиш - 14,7 млн долларов Дрейк - 14,2 млн долларов Queen - 13,2 млн долларов Beatles - 12,9 млн долларов YoungBoy Never Broke Again - 11,9 млн долларов Lil Baby - 11,7 млн долларов

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Автор: Диана Могилевич