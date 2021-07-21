Тейлор Свифт заняла первое место в рейтинге / instagram.com/taylorswift
Американское издание Billboard опубликовало новый рейтинг самых высокооплачиваемых артистов 2020 года.
На первом месте оказалась Тейлор Свифт. За прошлый год она заработала 23,8 млн долларов. На втором месте - Post Malone (23,2 млн долларов). А вот замыкает тройку лидеров Селин Дион с гонораром в размере 17,5 млн долларов.
Также в топ-10 самых высокооплачиваемых артистов вошли Билли Айлиш, Дрейк, Queen, Beatles и другие.
Читайте такжеTamerlanAlena презентовали дерзкий клип на песню "Хочешь"
Топ-10 самых высокооплачиваемых исполнителей 2020 года:
- Тейлор Свифт - 23,8 млн долларов
- Post Malone - 23,2 млн долларов
- Селин Дион - 17,5 млн долларов
- Eagles - 16,3 млн долларов
- Билли Айлиш - 14,7 млн долларов
- Дрейк - 14,2 млн долларов
- Queen - 13,2 млн долларов
- Beatles - 12,9 млн долларов
- YoungBoy Never Broke Again - 11,9 млн долларов
- Lil Baby - 11,7 млн долларов
Вас также могут заинтересовать новости:
- Женское белье и поцелуй с парнем: фронтмен Maneskin Дамиано Давид ошеломил фанатов в новом клипе (видео)
- Мокренькая на берегу: "холостячка" в эротическом монокини спела о любви (видео)
- Солистка группы KAZKA станет участницей нового сезона "Танцев со звездами"
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram