Тейлор Свифт заняла первое место в рейтинге / instagram.com/taylorswift

Американское издание Billboard опубликовало новый рейтинг самых высокооплачиваемых артистов 2020 года.

На первом месте оказалась Тейлор Свифт. За прошлый год она заработала  23,8 млн долларов. На втором месте - Post Malone (23,2 млн долларов). А вот замыкает тройку лидеров Селин Дион с гонораром в размере 17,5 млн долларов.

Также в топ-10 самых высокооплачиваемых артистов вошли Билли Айлиш, Дрейк, Queen, Beatles и другие.

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Топ-10 самых высокооплачиваемых исполнителей 2020 года:

  1. Тейлор Свифт - 23,8 млн долларов
  2. Post Malone - 23,2 млн долларов
  3. Селин Дион - 17,5 млн долларов
  4. Eagles - 16,3 млн долларов
  5. Билли Айлиш - 14,7 млн долларов
  6. Дрейк - 14,2 млн долларов
  7. Queen - 13,2 млн долларов
  8. Beatles - 12,9 млн долларов
  9. YoungBoy Never Broke Again - 11,9 млн долларов
  10. Lil Baby - 11,7 млн долларов

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Автор: Диана Могилевич