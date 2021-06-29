Премьера нового сезона состоится в ноябре.

Американский актер Майкл Си Холл сообщил, что девятый сезон "Декстера" стартует 7 ноября. При этом съемочный процесс еще не окончен.

По его словам, режиссеры подготовили несколько неожиданных моментов, которые произойдут в новой части. И простым устранением плохих парней "хорошим" Декстером дело не закончится.

Согласно сюжету, действия будут происходить через 10 лет после событий предыдущего сезона. Тогда Декстер не умер в эпицентре урагана, а переехал ближе к Нью-Йорку. Там он живет под новым именем и его обожают местные жители. Но в один момент темное эго маньяка просыпается.

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Автор: Диана Могилевич