Американский актер Майкл Си Холл сообщил, что девятый сезон "Декстера" стартует 7 ноября. При этом съемочный процесс еще не окончен.
По его словам, режиссеры подготовили несколько неожиданных моментов, которые произойдут в новой части. И простым устранением плохих парней "хорошим" Декстером дело не закончится.
Согласно сюжету, действия будут происходить через 10 лет после событий предыдущего сезона. Тогда Декстер не умер в эпицентре урагана, а переехал ближе к Нью-Йорку. Там он живет под новым именем и его обожают местные жители. Но в один момент темное эго маньяка просыпается.
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