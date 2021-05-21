Композиция "Красное вино" вошла в новый альбом исполнительницы, который она презентовала 21 мая.

Популярная украинская певица Настя Каменских выпустила клип на песню "Красное вино". В нем она предстала в образе роковой соблазнительницы.

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Ролик опубликован на официальном YouTube-канале артистки.

В кадрах поп-звезда предстает в красном платье с "экстремальными" разрезами и глубоким декольте.

"Пусть это видео погрузит вас в необыкновенную атмосферу страсти, женственности и любви. Это видео о ней. Страстной, свободной и чувственной женщине. Той, которая есть внутри каждой из нас", - написала NK в своем Instagram.

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Автор: Ольга Робейко