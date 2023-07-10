Фильм должен выйти в прокат 22 ноября 2023 года.

Кинокомпания Apple TV представила первый трейлер эпической исторической драмы "Наполеон" (Napoleon) от культового режиссера Ридли Скотта ("Чужой", "Бегущий по лезвию", "Солдат Джейн", "Гладиатор", "Марсианин", "Дом Гуччи", "Последняя дуэль").

По официальной информации, фильм продолжительностью 158 минут расскажет о том, как простой французский офицер Наполеон Бонапарт пришел к власти, стал императором Франции и одним из самых известных полководцев в истории, а затем все потерял и стал изгнанником. Также в фильме будут широко освещаться отношения Наполеона с его женой Жозефиной.

Роль Наполеона исполнил оскароносный Хоакин Феникс ("Гладиатор", "Знаки", "Мастер", "Мария Магдалина", "Джокер"), а его жену Жозефину сыграла Ванесса Кирби ("Цена правды", "Фрагменты женщины", франшиза "Миссия невыполнима").

Кроме того, в фильме сыграли Тахар Рахим ("Мария Магдалина", "Мавританец"), Людивин Санье ("8 женщин", "Бассейн", "Молодой Папа", "Люпен") и другие.

Сценарий к фильму написал Дэвид Скарпа, наиболее известный по сценариям к фильмам "Последний замок", "День, когда Земля остановилась", "Все деньги мира" и будущему "Гладиатор 2" (над последними двумя фильмами он работал вместе с Ридли Скоттом).

Фильм "Наполеон" должен выйти в прокат 22 ноября 2023 года.

Напомним, недавно Хоакин Феникс также завершил съемки в фильме "Джокер: Безумие на двоих", который должен выйти на экраны в октябре 2024 года. Его партнершей на экране стала Леди Гага, которой досталась роль Харли Квин.

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