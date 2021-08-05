В клипе рассказывается история отношений супругов.

Украинский артист Владимир Дантес впервые за последнее время выпустил новый клип на песню "Девочка".

"Я вспомнил, что когда-то писал песню, в которую сам не верил - это песня "Девочка". Эта песня про наше знакомство с Надей. В этом году, в августе исполнилось 10 лет как мы вместе, и я посвятил эту песню нашей первой встрече", - сказал Дантес.

Также он добавил, что в клипе можно заметить те эмоции, которые он испытывает каждый день, когда смотрю на Дорофееву.

"Все как тогда, когда мы были моложе, и вся эта история про то, что любовь живет три года - это полная чепуха. Любовь постоянно с тобой, если смотришь на человека каждый день и любишь его. Просто она меняется, становится другой, переходит из страсти в глубокое чувство, хотя и страсть тоже присутствует", - добавил артист.

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Кроме того, Дантес рассказал одну увлекательную историю, которая приключилась еще в начале их отношений с Надей.

"Нам сегодня 10 лет! Мы становились личностями рядом друг с другом. И пережили все наши изменения. Эта цифра прям шокирует. Треть жизни разделили. 10 лет назад, когда мы ещё скрывали отношения, произошёл один случай. Мы о нем часто рассказывали. Нас снял папарацци, Надя заметила это и я выкупил карту за 100$. Где-то 5 или 6 лет назад мы потеряли эту карточку при переездах. О чем сильно жалели и тоже говорили об этом во многих интервью. Т.к это видео отражало нашу любовь на все 1000%. Когда готовил это видео и искал архивный материал, среди многих флешек и карт памяти, оказалась она. Как? Я до сих пор не понимаю. И считаю, это настоящее чудо. Как и то что мы вместе взрослели и все равно ничто не пошатнуло нашу любовь. Это чудо", - подытожил артист.

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Автор: Диана Могилевич