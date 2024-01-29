Выяснились любопытные факты.

Россияне требуют открыть уголовное дело на российского режиссера Михаила Локшина, который недавно презентовал новую экранизацию "Мастер и Маргарита". Она уже успела выйти в прокат и стать ожидаемой премьерой месяца. Однако есть интересные нюансы.

Оказалось, что ранее Михаил публиковал в соцсетях сообщения на тему войны, осуждал действия Кремля и даже донатил на ВСУ. Однако деньги на фильм ему выделило Минкульт РФ, а именно 800 миллионов рублей (это примерно 338 миллионов гривень).

Путинисты возмущены такой ситуацией и требуют запретить это кино и внести мужчину в список террористов и экстремистов, ведь якобы он распространял "фейки" о войне.

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Реакция россиян

Россияне начали активно обсуждать этот инцидент. Например, главный сторонник Путина - Владимир Соловьев - высказал свое мнение в вечернем ток-шоу.

"Сейчас все обсуждают одного режиссеришку, который частично снял на американские, частично почему-то на государственные деньги большое произведение русского классика в антисоветской, в антироссийской теме...А еще он донатит ВСУ. И мы так к этому относимся: ну, да ладно. Серьезно? Как это вообще возможно? Мне кажется, что надо очень серьезно разобраться", - сказал он.

Еще один пропагандист Андрей Медведев выразил свои возмущения.

"Государство, в лице структур ответственных за кино, дает ему деньги. Почему так? Почему один из лучших военных документалистов страны, Макс Фадеев, который прошел всю войну с 2014 года, вынужден все время проводить сборы и просить средства у людей, чтобы доделать очередной фильм, а какой-то русофоб получает бюджетные деньги?" - написал он.

Еще один путинист Трофим Татаренков назвал режиссера "мразью" и "животным, желающим поражения своим солдатам и своей стране".

Сам режиссер пока не комментирует эту ситуацию.

Что известно о фильме

Фильм "Мастер и Маргарита" вышел в российский прокат 25 января. Главные роли сыграли актеры Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Уже за первые выходные кинолента собрала 428 миллионов рублей (это примерно 181 миллион гривень) и возглавила кинопрокат в стране-агресоре.

Напомним, недавно российского комика, осудившего полномасштабное вторжение в Украину - Максима Галкина - не пустили в Индонезию по просьбе российских властей.

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