Артистка неожиданно для всех покинула шоу.

На сцену шоу «Голос страны-11» во время вокальных боев вышла Юлия Тимочко и экс-«виагра» Надежда Мейхер.

Читайте также"Голос страны-11": супруг Ольги Сумской прошел дальше в шоу с песней "Вовчиця" (фото, видео)Во время батла они спели песню «Две звезды».

"Юлечка, я хочу, чтобы ты здесь осталась. Тино, а тебе спасибо", - сказала Мейхер и покинула шоу. Таким образом, певица лишила Кароль мук выбора между ней и Юлией.

Поэтому Тимочко будет продолжать борьбу в проекте со звездной наставницей Тиной.

Что известно об участии Мейхер в шоу "Голос страны-11"

Своим появлением на слепых прослушиваниях шоу "Голос країни" ошеломила тренеров певица, экс-"виагра" Надежда Мейхер.

Спела она песню Mon mec a moi Патрисии Каас и развернула к себе кресла всех четырех тренеров шоу. Они уговорили Мейхер начать перезагрузку карьеры на проекте.

"Тиночка, ты напросилась - я иду к тебе", - сказала артистка, выбрав Кароль в качестве звездного тренера.

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Автор: Ольга Робейко