Своим появлением на шоу "Голос страны" изрядно ошеломила тренеров певица, экс-"виагра" Надежда Мейхер.
По словам артистки, она хотела проверить, узнают ли ее судьи на "слепых прослушиваниях".
Читайте такжеНа шоу "Голос страны" пришел муж Ольги Сумской (фото, видео)Спела Надежда песню Mon mec a moi Патрисии Каас и развернула к себе кресла всех четырех тренеров шоу. Они уговорили Мейхер начать перезагрузку карьеры на проекте.
"Тиночка, ты напросилась - я иду к тебе", - сказала артистка, выбрав Кароль в качестве звездного тренера.
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