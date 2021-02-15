Звезда согласилась на уговоры тренеров и осталась в шоу.

Своим появлением на шоу "Голос страны" изрядно ошеломила тренеров певица, экс-"виагра" Надежда Мейхер.

По словам артистки, она хотела проверить, узнают ли ее судьи на "слепых прослушиваниях".

Читайте такжеНа шоу "Голос страны" пришел муж Ольги Сумской (фото, видео)Спела Надежда песню Mon mec a moi Патрисии Каас и развернула к себе кресла всех четырех тренеров шоу. Они уговорили Мейхер начать перезагрузку карьеры на проекте.

"Тиночка, ты напросилась - я иду к тебе", - сказала артистка, выбрав Кароль в качестве звездного тренера.

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Автор: Ольга Робейко