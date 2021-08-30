В конкурсе 2021 года есть фильм и из Украины - "Отблеск" Валентина Васяновича. А в конкурсе "Горизонты" Украину представляет со своей первой снятой после освобождения из российской тюрьмы картиной Олег Сенцов.

Открывающийся 1 сентября 78-й Венецианский кинофестиваль обещает не только напряженную борьбу за главный приз - "Золотого Льва", но и блестящую подборку конкурсных и внеконкурсных картин, в том числе из Украины.

Здесь традиционно очень высокий уровень представленных для показа фильмов - как в конкурсной борьбе за "Золотого Льва", так и во внеконкурсных программах.

Главное внимание приковано к конкурсным картинам, которые будут бороться за одну из самых престижных наград мирового кино - "Золотого Льва" Венецианского кинофестиваля.

У признанного классиком испанского мэтра Педро Альмодовара настолько высокая репутация, что любой его фильм автоматически считается фаворитом. В центре нового фильма под названием "Параллельные матери" женские судьбы. Три женщины становятся матерями в один день, и на протяжении двухчасовой картины мы прослеживаем их жизнь и жизнь их детей, меняющиеся вместе со временем. В главных ролях Айтана Санчес Гийон, Милена Смит и практически неизменная для Альмодовара Пенелопа Круз.

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У Круз на фестивале еще одно воссоединение с давним партнером. Вместе с Антонио Бандерасом они играют главные роли в испанской комедии "Официальный конкурс" двух аргентинских режиссеров, Мариано Кона и Гастона Дюпра, решивших в ироничном ключе рассказать о претенциозном бизнесмене-миллиардере, вознамерившемся снять фильм, который должен войти в историю кино.

Не смог обойтись без своего любимого актера Тони Сервилло в своем новом фильме "Рука Бога" и завоевавший за последние годы высочайшую репутацию итальянский режиссер Паоло Соррентино ("Последствия любви", "Великая красота", "Молодой папа").

Подробности сюжета не разглашаются, но название дало основания для предположений, что в центре фильма - великий футболист Диего Марадона. Тем более, что фильм снимался в Неаполе, где Марадона в течение нескольких лет играл за местный "Наполи". Предположения эти спровоцировали намерение юристов Марадоны подать иск против создателей картины, однако финансирующая ее производство компания Netflix заявила, что никакого отношения к футболу фильм не имеет и основан на личной истории Соррентино.

Новозеландка Джейн Кэмпион привезла в Венецию свою новую ленту под названием "Сила собаки" отнесеную в глубокую американскую провинцию, на ферму в штате Монтана в начале ХХ века, где молодая вдова становится жертвой жестокого, садистского преследования со стороны фермера, разозленного тем, что она осмелилась выйти замуж за его брата. В главных ролях - Бенедикт Камбербэтч, Кирстен Данст и Джесс Племонс.

Живущая и работающая в США иранка Ана Али Амирпур произвела сенсацию на фестивале "Сандэнс" в 2014 году своим стильным ироничным дебютом "Девушка возвращается ночью одна домой", который она сама окрестила "первый иранский вампирский вестерн". Не менее скандальной была ее вторая картина "Плохая партия" - "пост-апокалиптическая каннибалистская история в техасской пустыне" с Джимом Керри и Кину Ривзом, удостоенная специального приза жюри в Венеции в 2016 году.

Само название новой картины "Мона Лиза и кровавая Луна" предполагает не менее головокружительные приключения, помещенные на сей раз в пропитанные влажностью и залитые неоновой рекламой улицы Нового Орлеана. Обладающая невероятными способностями главная героиня (Кейт Хадсон) сбегает из психиатрической клиники и погружается в реальную жизнь.

Чилийский режиссер Пабло Ларраин, более всего известный айопиком "Джеки" (2016) о Жаклин Кеннеди-Онассис, решил пойти по избитому пути и воссоздать в фильме "Спенсер" средствами художественного кино жизнь принцессы Дианы, урожденной Спенсер. В главной роли Кристен Стюарт.

Известная актриса Мэгги Джиленхолл для своего режиссерского дебюта "Незнакомая дочь" выбрала экранизацию одноименного романа популярного итальянского автора, скрывающегося за псевдонимом Элена Ферранте. В центре картины - женщина, у которой случайная встреча на курорте пробуждает тревожные воспоминания юности. В главных ролях Оливия Колман, Дакота Джонсон, Эд Харрис, Питер Сарсгаард.

Американец Пол Шредер ("Американский жиголо", "Люди-кошки", "Мисима: жизнь в четырех главах", "Пэтти Херст" а также сценарии к классическим фильмам Мартина Скорсезе "Таксист", "Бешеный бык", "Последнее искушение Христа") представит спродюсированный его давним другом Скорсезе криминальный триллер "Холодный расчет", в котором бывший военный, а ныне профессиональный картежник отправляется мстить своему давнему врагу. В ролях Оскар Айзек и Уиллем Дефо.

В конкурсе 2021 года есть фильм и из Украины - "Отблеск" Валентина Васяновича.

Украинский кинематографист Валентин Васянович обратил на себя внимание еще в 2014 году, выступив как продюсер и оператор успешно прошедшей по европейским фестивалям ленты Мирослава Славошпицкого "Племя".

"Отблеск", как и предыдущая картина Васяновича "Атлантида", посвящен войне на Донбассе. Здесь же в Венеции в 2019 году "Атлантида" получила награду за лучший фильм в конкурсе "Горизонты". Теперь же "Отблеск" вступает в борьбу за главный приз - "Золотого Льва".

А в конкурсе "Горизонты" Украину представляет со своей первой снятой после освобождения из российской тюрьмы картиной Олег Сенцов. Его "Носорог" - криминальная драма, события которой разворачиваются в Украине в 90-е годы.

В Одессе, точнее в одесской женской тюрьме, происходит действие еще одной картины в конкурсе "Горизонты" - совместного чешско-словацко-украинского фильма "Цензорша (107 матерей)" словацкого режиссера Петера Керекеша. Героиня фильма Леся, совершив преступление по любви, оказывается с новорожденным ребенком в тюрьме. Основанная на реальных судьбах и снятая в строгой, почти документальной манере картина погружает зрителя не только в драматичную историю борющейся за своего ребенка молодой женщины, но и в прекрасно переданную атмосферу жизни матерей и их детей за решеткой.

Главная приманка внеконкурсного показа - долгожданная мировая премьера фильма "Дюна" режиссера Дени Вильнёва. Кроме звездного состава актеров - Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Шарлотта Рэмплинг и Хавьер Бардем фильм интересен еще и грандиозной, растянутой на полвека историей предыдущих попыток экранизации лежащего в его основе фантастического романа американского писателя Фрэнка Герберта.

Из других фильмов внеконкурсного показа стоит выделить картину Ридли Скотта ("Чужой", "Гладиатор", "Бегущий по лезвию", "Марсианин"). Его новый фильм "Последняя дуэль" - экранизация отнесенного в XIV век исторического романа Эрика Джегера "Последняя дуэль: правдивая история испытания битвой в средневековой Франции". В ролях Мэтт Деймон, Адам Драйвер, Бен Аффлек.

Британец Эдгар Райт, автор культовых пародийных ужастиков "Зомби по имени Шон" и "Типа крутые легавые", после экскурса в документально-музыкальное кино с только что вышедшими на экраны "Братьями Спаркс" об американской группе Sparks возвращается в фильме "Прошлой ночью в Сохо" на хорошо знакомую ему территорию стилизованного ироничного ужастика.

Документальные музыкальные фильмы также хорошо представлены во внеконкурсной программе Венеции-2021. Название 137-минутной картины "Становясь Led Zeppelin" говорит само за себя. На сайте группы фильм представлен как "официальная биография" и во всех подробностях воспроизведет историю великой группы.

Точно так же 150-минутная итальянская картина "Эннио" - подробный и обстоятельный рассказ о жизни и музыке знаменитого Эннио Морриконе.

Зато почти такой же по длине 115-минутный фильм "Hallelujah: Леонард Коэн, путешествие, песня" сужает фокус обзора и смотрит на жизнь скончавшегося пять лет назад поэта и музыканта сквозь призму его самой знаменитой песни.

Невозможно не упомянуть включенный во внеконкурсный показ состоящий из пяти эпизодов американский телесериал "Сцены из супружеской жизни". И не только потому, что в главных ролях звездная пара Оскар Айзек и Джессика Честейн, но еще и, а, может быть, и главным образом потому, что эта телепродукция компании HBO - римейк классического одноименного фильма великого шведа Ингмара Бергмана, передает Би-би-си.

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Автор: Ирина Погорелая