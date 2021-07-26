На одном из самых престижных кинофестивалей мира Украина будет представлена сразу тремя картинами, созданными при государственной поддержке.
Мировая премьера нового фильма Валентина Васяновича "Отблеск" состоится в основной конкурсной программе, где лента поборется за главную награду фестиваля - "Золотого льва". В фильме речь идет о враче-добровольце, который после возвращения из плена пытается приспособиться к мирной жизни.
Премьера фильма "Носорог" Олега Сенцова состоится в программе "Горизонты". Работа над лентой началась еще в 2012 году, однако была приостановлена из-за незаконного ареста режиссера российскими спецслужбами в 2014 году и дальнейшего его заключения. История фильма основана на реальных событиях 90-х в Украине.
Лента "Цензорка" Петера Керекеша совместного производства Словакии, Чехии и Украины также вошла в конкурсную программу "Горизонты". Картина рассказывает историю молодой женщины Леси, которая была приговорена к заключению в одной из исправительных учреждений Одессы.
Полный список конкурсной программы:
- "Параллельные матери", Педро Альмодовар (Испания)
- "Капитан Волконогов бежал", Наташа Меркулова и Алексей Чупов (Россия)
- "Мона Лиза и кровавая Луна", Ана Лили Амирпур (США)
- "На войне", Стефан Бризе (Франция)
- "Сила собаки", Джейн Кэмпион (США)
- "America Latina", Дамиано Д’Инноченцо и Фабио Роберто Д’Инноченцо (Италия)
- "L’évènement", Одри Диван (Франция)
- "Официальный конкурс", Гастоном Дюпра и Мариано Кон (Испания)
- "Il buco", Микеланджело Фраммартино (Италия)
- "Sundown", Мишель Франко (Мексика)
- "Человеческая комедия", Ксавье Джанноли (Франция)
- "Незнакомая дочь", Мэгги Джилленхол (США)
- "Спенсер", Пабло Ларраин (Чили)
- "Freaks Out", Габриэль Майнетти (Италия)
- "Qui Rido Io", Марио Мартоне (Италия)
- "На работе 2", Эрик Матти (Филиппины)
- "Не оставляй следов", Ян П. Матушинский (Польша)
- "Холодный расчет", Пол Шредер (США)
- "Рука Бога", Паоло Соррентино (Италия)
- "La Caja", Лоренсо Вигас (Венесуэла)
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