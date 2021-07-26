Венецианский кинофестиваль объявил конкурсную программу

На одном из самых престижных кинофестивалей мира Украина будет представлена ​​сразу тремя картинами, созданными при государственной поддержке.

Мировая премьера нового фильма Валентина Васяновича "Отблеск" состоится в основной конкурсной программе, где лента поборется за главную награду фестиваля - "Золотого льва". В фильме речь идет о враче-добровольце, который после возвращения из плена пытается приспособиться к мирной жизни.

Премьера фильма "Носорог" Олега Сенцова состоится в программе "Горизонты". Работа над лентой началась еще в 2012 году, однако была приостановлена из-за незаконного ареста режиссера российскими спецслужбами в 2014 году и дальнейшего его заключения. История фильма основана на реальных событиях 90-х в Украине.

Лента "Цензорка" Петера Керекеша совместного производства Словакии, Чехии и Украины также вошла в конкурсную программу "Горизонты". Картина рассказывает историю молодой женщины Леси, которая была приговорена к заключению в одной из исправительных учреждений Одессы.

Полный список конкурсной программы:

"Параллельные матери", Педро Альмодовар (Испания) "Капитан Волконогов бежал", Наташа Меркулова и Алексей Чупов (Россия) "Мона Лиза и кровавая Луна", Ана Лили Амирпур (США) "На войне", Стефан Бризе (Франция) "Сила собаки", Джейн Кэмпион (США) "America Latina", Дамиано Д’Инноченцо и Фабио Роберто Д’Инноченцо (Италия) "L’évènement", Одри Диван (Франция) "Официальный конкурс", Гастоном Дюпра и Мариано Кон (Испания) "Il buco", Микеланджело Фраммартино (Италия) "Sundown", Мишель Франко (Мексика) "Человеческая комедия", Ксавье Джанноли (Франция) "Незнакомая дочь", Мэгги Джилленхол (США) "Спенсер", Пабло Ларраин (Чили) "Freaks Out", Габриэль Майнетти (Италия) "Qui Rido Io", Марио Мартоне (Италия) "На работе 2", Эрик Матти (Филиппины) "Не оставляй следов", Ян П. Матушинский (Польша) "Холодный расчет", Пол Шредер (США) "Рука Бога", Паоло Соррентино (Италия) "La Caja", Лоренсо Вигас (Венесуэла)

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Автор: Диана Могилевич