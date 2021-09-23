В четвертом прямом эфире одна из пар покинет паркет.

Новый выпуск "Танцев со звездами", который выйдет 26 сентября на 1+1, будет посвящен горячим латинским танцам.

Читайте такжеХарлан и Дикусар произвели фурор на "Танцах со звездами" (фото, видео)К судьям проекта присоединится победительница "Танцев со звездами-4", певица Санта Димопулос. А свое выступление зрителям подарит артист Артем Пивоваров.

Кроме того, специально для номера Станислава Горуны певец Виктор Павлик споет вживую свой хит "Шикидим".

В четвертом прямом эфире одна из пар покинет паркет. Две пары, которые в сумме получат наименьшее количество баллов от зрителей и судей, попадут в зону риска. Покинет шоу та пара, которая наберет наименьшее количество голосов.

Напомним, в сезоне 2020 в шоу "Танцы со звездами" победила пара Санта Димопулос - Макс Леонов. Но свой кубок Санта решила отдать Юлии Саниной.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 19 сентября, отгремел третий прямой эфир шоу "Танцы со звездами". По результатам голосования проект покинула звезда "Женского квартала" Александра Машлятина.

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Автор: Ольга Робейко