В очень забавную ситуацию попала и "сказочная" исполнительница.

В суперфинале шоу "Танцы со звездами"участники вспомнили, какие курьезы случались с ними на проекте.

Читайте такжеФинал "Танцев со звездами": сегодня станет известно, кто победит в шоу (онлайн-трансляция)Свой конфуз вспомнила солистка группы Kazka Александра Зарицкая. Во время танца с партнером Юрием Мешковым с нее слетела юбка. Причина - неосторожное движение Юрия: он наступил на этот элемент одежды.

По словам девушки, это произошло на генеральной репетиции, когда они танцевали венский вальс.

"Юра наступает на юбку, она падает. И я стою в бежевых трусиках. Жаль, это не произошло в прямом эфире, было бы феерично", — посмеялась Зарицкая.

Кто такая Александра Зарицкая

Александра Зарицкая - украинская певица, участница шоу "Голос країни" и "Х-фактор".

В 2017 году она создала группу "KAZKA", в этом году был и выпущен первый сингл.

В 2018-м музыкальный коллектив принял участие в нацотборе на Евровидение, тогда Зарицкую захейтили за нечистое исполнение песни.

27 апреля 2018 года KAZKA выпустила свой первый альбом KARMA.

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Автор: Ольга Робейко