Этот фильм вызвал негативную реакцию среди украинцев.

На кинофестивале "Темные ночи" в Таллине покажут фильм российского режиссера Бориса Гуца "Deaf Lovers" ("Глухие любовники"), который рассказывает о романтических отношениях украинской беженки и россиянина на фоне войны в Украине. Этот фильм вызвал волну возмущения среди украинцев, ведь его включили в программу Standing with Ukraine, которая имеет целью поддержать Украину.

Сюжет фильма разворачивается в Стамбуле, где встречаются украинская девушка Соня и российский парень Даня. Оба глухие, оба ищут близости и любви. Однако их отношения осложняются войной, которая продолжается между их странами.

Украинцы возмущены тем, что фильм российского режиссера, который романтизирует отношения украинцев и россиян во время войны, попал в программу, посвященную поддержке Украины.

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"Это абсурд! Как можно поддерживать Украину, показывая фильм, который игнорирует страдания украинцев от российской агрессии?" - возмущаются в социальных сетях.

Конгресс украинцев в Эстонии планирует протестовать против показа фильма, но приведет ли это к каким-то изменениям в программе фестиваля, пока неизвестно.

Стоит отметить, что это не первый скандальный фильм Бориса Гуца. Несколько лет назад он снял ленту "Минск" о протестах в Беларуси, которая также вызвала волну критики.

Напомним, "Европейский Оскар" объявил номинантов 2024 года.

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