Фильм "Мятежная луна. Часть 2: Оставляющая шрамы" выйдет на Netflix 19 апреля 2024 года.

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер второй части научно-фантастического приключенческого фильма "Мятежная луна" (Rebel Moon) от режиссера Зака Снайдера ("Рассвет мертвецов", "Человек из стали", "Лига справедливости", "Армия мертвецов").

Фильм, получивший название "Мятежная луна. Часть 2: Оставляющая шрамы" (Rebel Moon: The Scargiver), продолжает эпическую историю Коры и остальных воинов, готовых пожертвовать всем в борьбе бок о бок с народом Вельдта ради защиты до недавнего времени мирного поселка, ставшего новым домом для тех, чью родину отобрал Материнский Мир. Накануне битвы воинам придется предстать перед истиной, которая кроется в их собственном прошлом, и каждый из них поведает, за что на самом деле борется. Вся мощь Реалма опустится на повстанцев, но в трудный час образуются несокрушимые узы, появятся новые герои и зародятся легенды.

Во второй части к своим ролям вернутся София Бутелла ("Kingsman: Секретная служба", "Стартрек: За пределами Вселенной", "Экстаз"), Чарли Ханнэм ("Король Артур: Легенда меча", "Джентельмены"), Джимон Хонсу ("Кровавый бриллиант", "Король Артур: Легенда меча"), Михаэль Хаусман (сериалы "Игра престолов", "Призраки дома на холме"), Рэй Фишер ("Лига справедливости Зака Снайдера", сериал "Настоящий детектив"), Пе Ду На ("Облачный атлас", сериал "Восьмое чувство"), Стаз Нейр (сериалы "Игра престолов", "Супердевушка"), Эд Скрейн ("Дэдпул", "Алита: Боевой ангел", сериал "Игра престолов"), Фра Фи ("Отверженные", сериал "Соколиный глаз") и другие.

Фильм выйдет на Netflix 19 апреля 2024 года.

Напомним, первая часть цикла "Мятежная луна: Дитя Огня" вышла в ограниченном прокате в США 15 декабря 2023 года, а на Netflix – 21 декабря. Лента стала рекордной по просмотрам, но получила низкие оценки от критиков. Фильм хвалили за мироздание и визуальную составляющую, но критиковали за сюжет, развитие персонажей и вторичность.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил лишь 21% одобрения от критиков и 58% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали ему 31 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом негативные отзывы"), а широкая аудитория – 5,6 из 10 баллов ("смешанные или средние отзывы").

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