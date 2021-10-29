На видео показаны уже знакомые фанатам Геральт из Ривии, повзрослевшая Цири и возмужавший бард Лютик.

Американская стриминговая платформа Netflix представила официальный трейлер второго сезона сериала "Ведьмак".

Ролик был опубликован на YouTube-канале Netflix.

На видео показаны уже знакомые зрителям герои - Геральт из Ривии в исполнении Генри Кавилла, повзрослевшая принцесса Цири, которую играет Фрейя Аллан, и возмужавший бард Лютик (Джои Бэти).

Также фанатам показали небольшой диалог главного героя с его "коллегой".

"Кое-что изменилось, Геральт. Мир стал жить по каким-то очень странным законам: Север воюет с Югом, чудовища пробудились от зимней спячки. Может, это конец света?" - спрашивает ведьмака собеседник.

На это тот отвечает, что "пережил целых три конца света", назвав это "брехней". По мнению Геральта, мир сможет отдохнуть только полностью очистившись от чудовищ.

Премьера второго сезона состоится 17 декабря.

Читайте такжеОпубликован постер нового сезона сериала "Ведьмак"Как уже сообщал УНИАН, в польском городе Лодзе разрисовали 26-этажное здание. Фреску посвятили серии романов "Ведьмак" за авторством Анджея Сапковского и игровой франшизе The Witcher..

Работа создавалась с оглядкой на картину "Странник над морем тумана" художника из Германии Каспара Давида Фридриха. Фигура Геральта на рисунке достигает 78 метров в высоту. Это самая большая фреска по мотивам "Ведьмака" в мире.

Автор: Станислав Кожемякин