Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер второго сезона популярного сериала "Ведьмак".
Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса.
Также стало известно, что сериал продлили на третий сезон. В анонсе рассказали о планах снять анимационный фильм и сериал по вселенной "Ведьмака", рассчитанные на детей.
Сериал "Ведьмак": второй сезон
Второй сезон состоит из восьми серий. Он станет доступным на стриминговом сервисе 17 декабря.
Главных героев играют прежние актеры: Генри Кавилл, Аня Чалотра и Фрейя Аллан.
"Ведьмак": трейлер второго сезона
"Ведьмак": что известно о сериале Netflix
Читайте такжеNetflix наконец завершил съемки второго сезона "Ведьмака" (фото, видео)Первый сезон "Ведьмака" вышел в 2019 году.
Сериал снят по серии романов польского писателя Анджея Сапковского.
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