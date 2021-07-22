Артист выпустил вдохновляющий клип.

Украинский артист MONATIK 22 июля представил миру новый клип на песню "Зажигать", который за несколько часов набрал уже почти 50 тысяч просмотров на YouTube.

Съемки клипа проходили на родине Венеры Милосской - греческом острове Милос. Теплая атмосфера пейзажей, которых, к слову, в клипе насчитывалось более 11, чередуется с нарочитыми образами 28 ярких и экстраординарных героев.

Образ каждого из героев был проработан по стилистике до мельчайших деталей под руководством Жижко Оли и Тимура Постового. Титульный образ MONATIK разрабатывал украинский дизайнер FROLOV.

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В клипе артист пытается донести мысль, что радость упущенной возможности, призывает нас принять удовольствие от выбора того, что мы хотим делать (или не делать).

"Пришло время зажигать, а не прожигать жизнь", - сказал Дима.

"Как всегда, в самое сердечко", "Ярко и зажигательно", "Потрясающе! Отличное настроение гарантировано", "Дима, как всегда, на высоте", - комментирую клип фанаты.

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Автор: Диана Могилевич