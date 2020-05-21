Звезды "Игры престолов" снова сыграют вместе - теперь в комедии о вампирах

Актеры ведут переговоры относительно съемок в новой комедии о вампирах Good Bad & Undead.

Питер Динклэйдж, известный по роли Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов», снова сыграет со своим бывшим коллегой по съемках Джейсоном Момоа, известного по роли Кхала Дрого.

Об этом сообщает Deadline.

Читайте такжеДжейсон Момоа, Оскар Айзек, Зендая: опубликованы новые кадры со съемочной площадки "Дюны"

Обе звезды ведут переговоры относительно съемок в новой комедии о вампирах Good Bad & Undead. По данным СМИ, дуэт актеров не только сыграет главные роли, но и станет продюсерами кинокартины.

Динклэйдж должен сыграть Ван Хельсинга – последнего из охотников на вампиров, тогда как для Момоа приготовили роль кровопийцы, который поклялся никогда никого не убивать.

Героям придется передвигаться из одного города в другой, каждый раз разыгрывая победу Ван Хельсинга над вампиром ради легких денег. Когда же их уличают, горе-бизнесмены пускаются в бега.

Ранее актриса Эмилия Кларк, исполнившая одну из главных ролей в культовом сериале «Игра престолов», рассказала, как готовила финальную речь своей героини для последней серии телешоу.