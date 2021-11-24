Новый фантастический триллер о динозаврах выйдет в украинский прокат 9 июня 2022 года.

Вышел первый тизер фильма "Мир Юрского периода 3: Доминион" (Jurassic World: Dominion), который станет прямым продолжением фильма 2018 года.

Как сообщает пресс-служба B&H film distribution, новый фантастический триллер о динозаврах выйдет в украинский прокат 9 июня 2022 года.

События нового фильма будут разворачиваться через некоторое время после предыдущей части, в мире, где огромные рептилии теперь живут бок о бок с людьми. После событий 2018 года динозавры стали распространены в диких местах, окружающих города по всему миру. Древние ящеры и современные люди пытаются сосуществовать в одной эко-системе, и порой это приводит к фатальным последствиям.

В первом тизере зрителям рассказали предысторию существования динозавров, в центре которой оказался непобедимый хищник. Очевидно, именно он окажется в центре нового фильма.

Читайте такжеВ "Стражах галактики 3" представят нового могущественного супергероя MarvelИзвестно, что к своим ролям вернутся актеры из первых двух частей новой трилогии "Мир Юрского периода" – Крис Прэтт ("Стражи галактики", "Пассажиры") и Брайс Даллас Ховард ("Таинственный лес", "Прислуга"). Также в фильме появятся актеры из оригинального "Парка Юрского периода" – Сэм Нилл ("Острые козырьки", "Книга джунглей"), Джефф Голдблюм ("Муха", "Тор: Рагнарок") и Лора Дерн ("Брачная история", "Синий бархат"). Среди новичков франшизы – Омар Си ("1+1", "Люпен").

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Автор: Марина Григоренко