Михаил Поплавский презентовал ребрендинг клипа "Юный орел" в 3D VR.

Пока многие звезды шоу-бизнеса взяли творческую паузу и отложили премьеры до лучших времен из-за карантина, неугомонный Михаил Поплавский не сидел без дела. Он снял суперсовременный клип на легендарную песню «Юний орел», с которой в 1997 году ворвался в шоу-бизнес.

Презентация состоялась в Киевском университете культуры. Первыми с новой версией клипа познакомились студенты, коллеги, выпускники вуза и звездные друзья: телеведущий Григорий Решетник, народные артисты Украины Павел Зибров и Наталья Бучинская. И были весьма удивлены — Михаил Поплавский предстал в неожиданном образе, а картинка создавалась с использованием суперсовременных технологий: 3D виртуальной реальности, LED cube и других.

«Юный орел» — для меня особенная песня. С ней я впервые вышел на сцену для раскрутки и популяризации института культуры. С этой песни стартовал проект «Поющий ректор» как технология. Тогда это было для меня вызовом. А сегодня я горжусь, что когда-то малоизвестный институт стал топовым университетом в Украине. И я продолжаю экспериментировать вместе со звездными выпускниками", — сказал Михаил Поплавский.

Режиссером нового, уже четвертого клипа, стала известная выпускница КНУКиИ Катя Царик. Для нее песня «Юный орел» особенная. Когда будущий клипмейкер училась на первом курсе, эта мелодия звучала в стенах университета вместо звонка. Катя признается, что уже тогда мечтала снять клип для поющего ректора. И вот они вместе с Михал Михалычем сделали ребрендинг его главного хита, используя трендовые мировые технологии.

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Автор: УНИАН