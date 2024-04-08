В США релиз фильма запланирован на 5 июля 2024 года.

Кинокомпания A24 представила первый трейлер слэшера MaXXXine, который станет заключительной картиной трилогии Х после фильмов "Х" (2022) и "Перл" (2022). Во всех трех фильмах главную роль исполнила хоррор-дива Миа Гот.

По сюжету фильма, в Голливуде 1980-х звезда фильмов для взрослых и начинающая актриса Максин Минкс наконец достигла большого успеха. Но когда таинственный убийца начинает преследовать голливудских звезд, кровавый след грозит раскрыть ее зловещее прошлое.

Кроме Гот в фильме сыграла целая куча звезд: Элизабет Дебики ("Тенет", "Вдовы", сериал "Корона"), Мишель Монахан ("Миссия невыполнима: Фолаут", "Колдовство: Наследство", сериал "Настоящий детектив"), Бобби Каннавале ("Шпионка", "Человек-муравей", "Блондинка"), Лили Коллинз ("Белоснежка: Месть гномов", "Орудия смерти: Город костей", сериал "Эмили в Париже"), Кевин Бейкон ("Коматозники", "Люди Икс: Первый класс", "Черная месса"), Джанкарло Эспозито (сериалы "Во все тяжкие", "Пацаны", "Мандалорец") и певица Halsey.

Снял фильм американский режиссер Тай Уэст, на счету которого также предыдущие две части трилогии.

В США релиз фильма запланирован на 5 июля 2024 года.

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