Премьера "Блэйда" запланирована на 6 сентября 2024 года.

Британская актриса Миа Гот, известная благодаря ролям в фильмах ужасов "Суспирия", "Х", "Перл" и "Бесконечный бассейн", присоединилась к актерскому составу супергеройского экшна "Блэйд: Убийца вампиров" (Blade, the Vampire Slayer) от Marvel Studios.

Как пишет Variety, кого именно сыграет Гот, пока не сообщается.

Роль полувампира-получеловека Блэйда, охотящегося на вампиров, исполнит двукратный лауреат "Оскара" Махершала Али (фильмы "Место под соснами", "Лунный свет", "Зеленая книга", сериалы "Настоящий детектив", "Карточный домик", "Люк Кейдж").

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Также в фильме сыграют Делрой Линдо ("Угнать за 60 секунд", "Достать коротышку", "Ромео должен умереть") и Энтони Старр ("Пацаны", "Банши"). Однакого имена их персонажей, как и весь сюжет фильма, пока держатся в секрете. Тем не менее, зрителям уже пообещали более мрачный и жесткий фильм, чем привыкли фанаты киновселенной Marvel.

Режиссером фильма выступит Ян Деманж, до этого снявший историческую драму "71" и криминальную драму "Белый парень Рик", а также сериалы "Тайный дневник девушки по вызову" и "Страна Лавкрафта"

Премьера "Блэйда" запланирована на 6 сентября 2024 года. Фильм станет завершающей частью пятой фазы киновселенной Marvel.

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