Лоуренса Фишборна, сыгравшего Морфеуса, не пригласили в четвертую часть "Матрицы"

Актер Лоуренс Фишборн, сыгравший культовую роль Морфеуса в трилогии "Матрица", не будет сниматься в четвертой части франшизы.

Читайте такжеСтало известно, на когда намечена премьера фильма "Матрица-4"Об этом он рассказал изданию New York Magazine, пишет The Wrap.

"Меня никто не приглашал. Может, это заставит меня написать новую пьесу. Я желаю им всего наилучшего. И надеюсь, что фильм получится", - сказал актер.

Актер также предположил, что образ Морфеуса может оказаться самым ярким в его карьере.

"Это, вероятно, та моя роль, которая запомнится зрителям больше всего, и это здорово. Но это не единственное, за что меня будут помнить, что еще лучше. Это был Дарт Вейдер с одной стороны, Оби-Ван с другой, а также смешанные в равных долях Брюс Ли, Мухаммед Али и кунг-фу. Это старая история в современном контексте об Избранном, Христе, Будде, рассказанная в цифровую эпоху", - отметил он.