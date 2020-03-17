Съемки фильма "Матрица 4" приостановлены из-за коронавируса

О дате возобновления съемок пока ничего не сообщается.

Компания Warner Bros. из-за пандемии коронавируса приостановила съемки фильма "Матрица 4", который должен выйти в мировой прокат 21 мая 2021 года.

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Подтвержденных случаев заражения коронавирусом на площадке не было, но студия решила принять меры предосторожности, сообщает deadline.

Съемки фильма проходили в Берлине. Съемочная группа прибыла в город незадолго до этого, завершив работу в Сан-Франциско, и готовилась к съемкам. Но правительство Германии запретило массовые мероприятия численностью более 50 человек, а также закрыло казино и бары.

О дате возобновления съемок пока ничего не сообщается.

Режиссером фильма выступит одна из создательниц оригинальной трилогии Лана Вачовски, она же будет продюсировать картину. К своим ролям вернутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, сыгравшие соответственно Нео и Тринити.