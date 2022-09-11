Также был представлен новый трейлер еще одного сериала из франшизы "Звездные войны" – "Андор".

В рамках выставки D23 Expo 2022 10 сентября 2022 года был представлен трейлер третьего сезона космического вестерна "Мандалорец" (The Mandalorian), выходящего в рамках франшизы "Звездные войны".

Премьера сезона должна состояться в феврале 2023 года на стриминговом сервисе Disney+, и он точно не будет последним, ведь известно, что четвертый сезон шоу уже находится в разработке.

Отметим, действие сериала "Мандалорец" происходит пять лет спустя после событий фильма "Возвращение джедая" (1983) и падения Галактической империи. В центре сюжета сериала находится одинокий стрелок и охотник за головами Мандалорец / Дин Джарин, роль которого исполняет Педро Паскаль. Он путешествует по Галактике в поисках приключений и работы, пока не встречается с крохотным зеленым существом по имени Грогу, которое владеетСилой и принадлежит к той же неизвестной расе, что и великий магистр ордена джедаев Йода. Тепер герой решает спасти малыша, на которого объявлена охота.

Кроме того, в рамках выставки был представлен новый трейлер еще одного сериала из франшизы "Звездные войны" – "Андор", премьера которого должна состоятся 21 сентября 2022 года. Сериал является приквелом к фильму "Бунтарь Один" и расскажет о Касияне Андоре (его, как и в фильме, сыграет Диего Луна). События фильма будут происходить за пять лет до событий, показанных в фильме.

Как сообщал УНИАН, также в рамках выставки D23 Expo 2022 киностудия Marvel провела презентацию своих будущих проектов, среди прочего представив новые трейлеры, логотипы и обновленные актерские составы.

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