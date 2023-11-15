Фильм должен выйти в прокат 14 февраля 2024 года.

Кинокомпания Sony выпустила первый трейлер супергеройского боевика "Мадам Паутина" (Madame Web), который станет пятым фильмом медиафраншизы "Вселенная Человека-паука от Sony".

Фильм познакомит зрителей с новой супергероиней – ясновидящей Кассандрой Уэбб, чьи экстрасенсорные способности позволяют ей видеть "паучий мир". Судя по трейлеру, лента расскажет о том, как именно она получила свои способности.

При этом на протяжении фильма Уэбб придется спасать от загадочного врага нескольких девушек, одна из которых является Джулией Карпентер – будущей Женщиной-пауком.

Главную роль в фильме исполнила Дакота Джонсон (франшиза "50 оттенков серого"). Также в ленте задействованы Сидни Суини (сериалы "Эйфория", "Белый лотос"), Изабела Монер ("Трансформеры: Последний рыцарь", сериал "100 шагов: Успеть в старшие классы"), Тахар Рахим ("Мавританец", "Наполеон"), Эмма Робертс (сериалы "Американская история ужаса", "Королевы крика"), Адам Скотт (сериалы "Парки и зоны отдыха", "Разрыв", "Большая маленькая ложь") и другие.

Режиссером фильма выступила С. Дж. Кларксон, наиболее известная работой над отдельными эпизодами сериалов "Герои", "Декстер", "Доктор Хаус", "Оранжевый – хит сезона", "Джессика Джонс", "Наследники" и многими другими.

Фильм должен выйти в прокат 14 февраля 2024 года.

Напомним, ранее в рамках "Вселенной Человека-паука от Sony" вышли такие фильмы, как "Веном", "Веном 2: Карнаж" и "Морбиус". Четвертым фильмом серии должен был стать "Крейвен-охотник", однако его релиз перенесли с осени 2023 года на лето 2024 года из-за забастовки актеров Голливуда.

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