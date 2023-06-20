Премьера фильма запланирована на октябрь этого года.

Компания Sony опубликовала трейлер боевика "Крейвен-Охотник", режиссером которого является Джей Си Чендор ("Самый жестокий год").

Главные роли сыграют Аарон Тейлор-Джонсон ("Быстрее пули"), Рассел Кроу, Кристофер Эбботт ("Переполненная комната"), Ариана Дебос ("Вестсайдская история") и Алессандро Нивола ("Амстердам").

В центре сюжета история происхождения одного из наиболее известных злодеев комиксов Marvel. Крейвен-охотник изображён как знаменитый охотник на крупную дичь, большая цель жизни которого - превзойти Человека-паука, чтобы доказать всему человечеству, что он величайший охотник в мире.

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Кроме того, он обладает невероятной силой, скоростью, выносливостью, гибкостью и рефлексами.

Также в картине покажут брата Крэйвена - Хамелеона и его возлюбленную - Калипсо Эзили.

Съёмки фильма начались в марте 2022 года и завершились в июне. Премьера фильма в США состоится 6 октября 2023 года.

Напомним, на Netflix Tudum показали фрагмент третьего сезона "Ведьмака".

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